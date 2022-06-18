تحطمت مقاتلة إيرانية بمحافظة أصفهان بسبب «خلل فني»، ما أسفر عن إصابة قائدها ومساعده، وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إيرنا»، بأن مقاتلة تابعة للقوات الجوية للجيش الإيراني تحطمت، صباح اليوم (السبت)، في محافظة أصفهان، وهي الثانية للجيش خلال أقل من شهر. وأضافت الوكالة أن المقاتلة من طراز «أف 14» تحطمت بالقرب من قاعدة الشهيد بابائي الجوية في أصفهان وسط إيران.

من جهته، أوضح رئيس العلاقات العامة في قوات الجيش الإيراني بمحافظة أصفهان رسول معتمد، في بيان أن سقوط المقاتلة جاء نتيجة تعرضها لخلل فني صباح اليوم.

ولفت إلى أن قائد الطائرة ومساعده تمكنا من الهبوط بمظلة وتم نقلهما إلى مستشفى الزهراء لتلقي العلاج بعد أن أصيبا بجروح، دون تحديد درجة خطورة الإصابة.

يذكر أنه في 24 مايو الماضي، تحطمت مقاتلة من طراز «أف 7» في محافظة أصفهان، وأسفرت الحادثة عن مقتل قائد الطائرة ومساعده.

وفي 21 فبراير الماضي، تحطمت طائرة حربية في مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غربي إيران.

وفي 29 نوفمبر 2021، تحطمت مروحية عسكرية قرب محافظة جهار محال وبختياري الواقعة جنوب غربي إيران، بسبب خلل فني.