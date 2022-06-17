تجددت عمليات القتل الغامضة لضباط في الحرس الثوري الإيراني، إذ قتل ضابط في القوة الجوية للحرس في ظروف مشبوهة شمال غربي إيران في ثالث حادثة من نوعها خلال أسبوع.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم (الجمعة)، بأن ضابطاً برتبة ملازم أول في القوة الجوية التابعة للحرس الثوري قتل في ظروف غامضة بمدينة مراغة التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غرب إيران.وبحسب موقع «سحام نيوز» الإصلاحي، فإن الملازم أول وهاب فرامرزيان قتل أمس(الخميس) بمدينة مراغة في ظروف غامضة.ولم يعلن الحرس الثوري الإيراني أو وسائل الإعلام التابعة له مقتل فرامرزيان بشكل رسمي حتى الساعة.يذكر أن هذه ثالث حادثة من نوعها لعناصر من القوة الجوية التابعة للحرس الثوري في غضون أسبوع، إذ أعلن الحرس الثوري رسمياً الإثنين الماضي مقتل محمد عبدوس من القوات الجوية خلال قيامه بمهمة في محافظة سمنان شرق طهران.وقال في بيان: «كما قتل الضابط برتبة ملازم في القوات الجوية التابعة للحرس الثوري علي كماني في حادثة سيارة أثناء تنفيذ مهمة في مدينة خمين وسط إيران».وفي الأسابيع الأخيرة، نُشرت تقارير عدة عن مقتل شخصيات بارزة في الحرس الثوري في حوادث مختلفة، لم تكشف السلطات عن طبيعتها.