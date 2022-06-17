أحبطت قوات الأمن الصومالية هجوما إرهابيا استهدف منطقة بحدو في محافظة غلغدود وسط البلاد، ما أسفر عن سقوط 40 قتيلا من مسلحي حركة الشباب التابعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي.وأوردت وسائل إعلام صومالية اليوم (الجمعة) أن عددا من السكان المحليين وقوات ولاية غلمدغ نجحوا في التصدي لهجوم شنه التنظيم الإرهابي بدأ بتفجيرات قبل أن يتحول إلى قتال شوارع بين الطرفين.وأفادت المصادر بأن السكان المحليين وقوات الأمن استعرضوا 3 إرهابيين من المليشيات الذين تم أسرهم خلال القتال، فيما قتلت المليشيا 7 أشخاص وأصيب العشرات من السكان وقوات الأمن، دون تقديم حصيلة دقيقة.وكشفت قوات الأمن الصومالية سيارة مليئة بالمتفجرات كان يقودها مسلحو حركة الشباب غير أنها لم تنفجر.يذكر أن هذا الهجوم هو الثاني للسيطرة على المنطقة خلال العام الحالي. وتعتبر منطقة بحدو مدينة استراتيجية تحتضن مراكز دينية، وهي أحد معاقل كبار جماعة الصوفية وسط الصومال. وساهم طلاب محاضر العلم الشرعي بقوة في إحباط محاولة سيطرة مليشيات الشباب على المدينة.