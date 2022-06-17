قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه الطويل له اليوم (الجمعة) أمام منتدى سان بطرسبيرغ الاقتصادي الدولي إن الاتحاد الأوروبي فقد «سيادته السياسية»، مشددا على أن الحرب الاقتصادية على روسيا محكوم عليها بالفشل منذ البداية، وأن الغرب أضر باقتصاده، وهو ما يظهر واضحا في ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال بوتين إن التضخم مرتفع في أوروبا رغم أنها لا تخوض أي حرب، وقد بلغت الخسائر المباشرة فقط التي تكبدها الاتحاد الأوروبي من العقوبات المفروضة على بلاده ٤٠٠ مليار دولار حسب قوله.

وأضاف أن الغرب عندما لا يتمكن من السيطرة على من يتمرد عليه يحاول عزله، وتابع: «علينا أن نكون مستقلين فنحن أقوياء ويمكننا مواجهة أي تحد».

واتهم بوتين الولايات المتحدة برفع أسعار المواد الغذائية عن طريق طباعة النقود، و«اقتناص» المواد الغذائية في الأسواق العالمية. وأعرب عن استعداد روسيا لزيادة صادراتها من الحبوب والأسمدة، وقال إنها سترسل صادرات غذائية إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

وشدد بوتين على أن هدف ما وصفها بالعملية العسكرية في أوكرانيا كان لحماية الناس في إقليم دونباس، مشيراً إلى أن العالم يمر بمرحلة تغيير جذري، وأن ما بعد الحرب في أوكرانيا لن يكون كما قبلها، وأن عهد أحادية القطب انتهى.