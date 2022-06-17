أودى انهيار عقار مكون من 5 طوابق في حي الوايلى بمحافظة القاهرة، اليوم (الجمعة)، بحياة 6 مصريين. وأفادت مصادر أمنية أنه تم استخراج جثث أسرة مكونة من 5 أشخاص فيما يجري البحث عن الجثة السادسة.وفيما تمكن بعض السكان من الهرب خلال عملية الانهيار، حاول الأهالي إنقاذ الضحايا إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إليهم، ليتم إبلاغ الحماية المدنية التي هرعت إلى موقع العقار، وتمكنت من إنقاذ 3 أشخاص.وكشفت التحريات الأولية، أن العقار المنهار تسكنه 3 عائلات مكونة من 12 شخصا ، وصادر بشأنه قرار ترميم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القاهرة، إلا أن قاطنيه لم ينفذوا القرار رغم علمهم بالأمر الذي أدى لسقوطه نظراً لسوء حالته البنائية.وانتقل محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال لموقع العقار المنهار برفقة الأجهزة التنفيذية والإسعاف والقيادات الأمنية لمتابعة إنقاذ الضحايا، وأمرت الأجهزة المعنية بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار حفاظاً على سلامة المواطنين والتأكد من عدم وجود أية تداعيات على باقي العقارات، وتكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقارات المجاورة للتأكد من السلامة الإنشائية. وأغلقت السلطات المحلية حركة السير بمحيط العقار لحين الانتهاء من رفع الأنقاض.