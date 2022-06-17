أوصت المفوضية الأوروبية بضرورة منح أوكرانيا وضع مرشح الاتحاد الأوروبي، كخطوة أولى على الطريق الطويل نحو عضوية الدولة التي مزقتها الحرب في التكتل الأوروبي. وأفادت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في مؤتمر صحفي، اليوم (الجمعة)، بأن المفوضية توصي المجلس أولاً بإعطاء أوكرانيا أفقاً أوروبياً، وثانياً بمنحها وضع المرشح، شريطة أن تنفذ الدولة عدداً من الإصلاحات المهمة.وأضافت: نعلم جميعاً أن الأوكرانيين مستعدون للموت من أجل الدفاع عن تطلعاتهم الأوروبية. نريدهم أن يعيشوا معنا، من أجل الحلم الأوروبي.ويناقش زعماء الكتلة المكونة من 27 دولة توصية الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي خلال قمة الأسبوع القادم في بروكسل. ويتطلب إطلاق محادثات الانضمام موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء.من جهته، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرار المفوضية خطوة تاريخية نحو الانضمام إلى الاتحاد. وأكد أن أوكرانيا مستعدة للعمل لتصبح «دولة كاملة العضوية» في الاتحاد الأوروبي.وقال إن بلاده تتمتع بدعم 4 دول أوروبية مؤثرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى زيارة كل من الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني ورئيس الوزراء الإيطالي إلى جانب الرئيس الروماني أمس إلى كييف.وأضاف زيلينسكي: اليوم هو يوم تاريخي حقاً.. لقد شعرت أوكرانيا بدعم أربع دول أوروبية قوية.. وعلى وجه الخصوص دعمهم لانضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي.. إيطاليا ورومانيا وفرنسا وألمانيا يقفون إلى جانبنا.وكانت مصادر مطلعة أفادت أن المفوضية الأوروبية تميل في اجتماعها، إلى إصدار توصيات بمنح أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.ونقلت وكالة «بلومبرغ»، عن تلك المصادر قولها: إن المفوضية الأوروبية ستطرح شروطاً متعلقة بسيادة القانون ومحاربة الفساد، كما تعتزم المفوضية الأوروبية التوصية بمنح صفة المرشح للعضوية لجورجيا بعد تنفيذها بعض الشروط المسبقة.ويُتخذ قرار منح أو رفض وضع المرشح من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في القمة التي ستعقد في بروكسل يومي 23 و24 يونيو، مع مراعاة توصيات المفوضية الأوروبية.