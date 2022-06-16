تشكل الشراكة الإستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، قاعدة أساسية لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المميزة بين البلدين، في ظل رغبة مشتركة من كلا الجانبين في تطويرها في كافة المجالات، خصوصا في مناقشة مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، وهو ما أكدته الزيارات واللقاءات بين قادة البلدين على مدار نحو 80 عاما.

وفي ما يلي تسلسل لتاريخ زيارات رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية لقادة السعودية منذ تأسيسها:

• 1945

لقاء الرئيس فرانكلين روزفلت بالملك عبدالعزيز في قناة السويس

- تحول العلاقات من التعاون الاقتصادي إلى مرحلة التحالف الإستراتيجي في مختلف المجالات

• 1974

لقاء الرئيس ريتشارد نيكسون بالملك فيصل في جدة

- تأسيس اللجنة الاقتصادية السعودية الأمريكية المشتركة





• 1978

لقاء الرئيس جيمي كارتر بالملك خالد في الرياض

- مناقشة القضية الفلسطينية وعملية السلام بين العرب وإسرائيل





• 1990، 1991، 1992

لقاء الرئيس بوش الأب بالملك فهد في جدة والرياض

- مباحثات العدوان العراقي على الكويت وإطلاق عملية درع الصحراء





• 1990

لقاء الرئيس بيل كلينتون بالملك فهد في حفر الباطن

- انعقاد قمة سعودية - أمريكية في إطار تنمية العلاقات بين البلدين





• 2008

لقاء الرئيس بوش الابن بالملك عبدالله في الرياض

- تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات





• 2009

لقاء الرئيس باراك أوباما بالملك عبدالله في الرياض

- مباحثات حول أزمة الشرق الأوسط، والعلاقات الاقتصادية بين البلدين





• 2015

لقاء الرئيس باراك أوباما بالملك سلمان في الرياض

- تقديم العزاء في وفاة الملك عبدالله





• 2016

لقاء الرئيس باراك أوباما بالملك سلمان في الرياض

- انعقاد القمة الخليجية الأمريكية





• 2017

لقاء الرئيس دونالد ترمب بالملك سلمان في الرياض

- انعقاد القمة الخليجية - الأمريكية، والقمة الإسلامية - الأمريكية المعنيتين بمكافحة الإرهاب





• 2022

زيارة مرتقبة للرئيس جو بايدن للقاء الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان

- بحث التعاون بين البلدين ومناقشة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم

- حضور الرئيس بايدن قمة خليجية عربية مشتركة