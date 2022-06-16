وصف رئيس تيار المستقبل سعد الحريري قرار المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال والده رفيق الحريري الذي صدر اليوم (الخميس)، وقضى بالسجن مدى الحياة لعضوي مليشيا «حزب الله» اللذين أدينا في عملية الاغتيال حسن مرعي، وحسين عنيسي بالأوضح لإدانة حزب الله كمجرم.

وقال سعد الحريري في تغريدات على حسابه في تويتر: «بعد إدانة سليم عياش بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية بالإجماع عقوبة السجن المؤبد على عنصرين آخرين من حزب الله هما حسن مرعي وحسين عنيسي». وأضاف: «العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم»، مشدداً بالقول: «التاريخ لن يرحم».