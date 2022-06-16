توفي الوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية سعد جمال المجالي اليوم (الخيمس) إثر حادث دهس وقع بالعاصمة الأردنية عمّان. ووفقاً لمصادر أمنية فإن الراحل المجالي تعرض لحادث دهس بالقرب من منطقة الدوار الخامس بالعاصمة عمان وتم نقله إلى المستشفى وتوفي على الفور.

ويعد المجالي أحد الرموز السياسية الفلسطينية والرجل المقرب من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حيث تولى تأسيس وزارة الداخلية الفلسطينية، كما أنه نجل جمال (شيخ مشايخ محافظة الكرك) والذي توفي بالعاصمة عمّان عام 1960 حين تم استهداف هزاع المجالي، والذي كان رئيساً لوزراء الأردن آنذاك وتوفيا معاً.

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الوزير المجالي مشيداً بمسيرته التي وصفها بـ «النضالية المشرفة ودوره في الدفاع عن حقوق الشعب على طريق الحرية والاستقلال».

وذكر بيان الرئاسة الفلسطينية أن الفقيد الذي ينتمي لأهم عشائر المملكة الأردنية الهاشمية خصوصاً في جنوبي الأردن، ويعتبر من أبرز الوجوه الشرق أردنية في منظمة التحرير الفلسطينية، وله تاريخ نضالي مشرف وناصع خلال مسيرته الكفاحية، على مدى الـ 35 عاما الماضية.

وأصدر الرئيس عباس قرارا بترفيع المجالي إلى درجة وزير اعتبارا من مطلع أبريل 2008.