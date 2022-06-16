أجرى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد اليوم (الخميس) تعديلا وزاريا في مجلس الوزراء، وبحسب تلفزيون السلطنة الذي أوضح أن السلطان أصدر أيضاً مرسومين لتنظيم إدارة شؤون القضاء ونظام المحافظات.

وذكر التلفزيون أن السلطان عين الدكتور هلال بن علي السبتي وزيراً للصحة، والدكتور محمد بن سعيد المعمري وزيراً لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والمهندس سالم العوفي وزيراً للطاقة والمعادن، كما عين الشيخ غصن بن هلال بن خليفة العلوي رئيسا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمرتبة وزير.

وشملت التعيينات نقل طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي إلى وزارة الخارجية بذات درجته ومخصصاته المالية، كما عين عيسى بن حمد بن محمد العزري أمينا عاما للمجلس الأعلى للقضاء.

وعدل السلطان بعض الأحكام في قانون المجالس البلدية، وتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي، ونقل اختصاص حصر وتثمين الممتلكات من وزارة الداخلية إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

وقال السلطان هيثم في المرسوم السلطاني يعاد تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي: فهد بن محمود نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وشهاب بن طارق نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وذي يزن بن هيثم بن طارق وزيرا للثقافة والرياضة والشباب، وخالد بن هلال البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني.

وشمل تعيين حمود بن فيصل البوسعيدي وزيرا للداخلية، وبدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية، وسلطان بن سالم الحبسي وزيرا للمالية، والدكتورة مديحة الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم، وسعود بن هلال وزير الدولة ومحافظ مسقط، وعبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وعبدالله بن ناصر الحراصي وزيرا للإعلام، إضافة إلى محمد بن سلطان البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظ ظفار، وإبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم، وسالم بن محمد المحروقي وزيرا للتراث والسياحة، وسعود الحبسي وزيرا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والدكتور خلفان الشعيلي وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني، والدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي، وسعيد بن حمود المعولي وزيرا للنقل، والدكتور سعيد الصقري وزيرا للاقتصاد.

وعين المرسوم قيس بن محمد اليوسف وزيرا للتجارة والصناعة، وليلى النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية، والدكتور محاد باعوين وزيرا للعمل، والمهندس سالم بن ناصر العوفي وزيرا للطاقة والمعادن، والدكتور محمد بن خلفان المعمري وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية، والدكتور علي بن هلال السبتي وزيرا للصحة.