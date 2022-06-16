استمراراً لمسلسل الاغتيالات التي ينفذها تحالف مليشيا الحوثي وتنظيما القاعدة وداعش الإرهابيان قتل مراسل التلفزيون الياباني في اليمن (NHK) صابر الحيدري و2 آخران كانا بجواره وأصيب 2 من المارة جراء انفجار استهدف مركبته في وقت متأخر بالليلة الماضية في مديرية المنصورة بمحافظة عدن.

وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان بأن انفجاراً استهدف سيارة الحيدري الموظف أيضاً في وزارة الإعلام اليمنية أثناء مرورها في الطريق الرئيسي في كابوتا بمديرية المنصورة، مبينة أن النيران اشتعلت في المركبة فور انفجارها.



وجه رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي، بإجراء التحقيقات العاجلة حول ملابسات التفجير الغادر، الذي يستهدف إسكات الحقيقة، وإشاعة خطابات التضليل، والخرافة التي تعتاش عليها جماعات العنف والإرهاب، وعلى رأسها المليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.



واتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني مليشيا الحوثي بالوقوف وراء الجريمة، مؤكداً أن جريمة اغتيال الصحفي صابر الحيدري الذي غادر صنعاء العام 2017 بعد التضييق عليه من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية والتي تأتي بعد أشهر من استهداف مماثل للصحفي محمود العتمي وزوجته الصحفية رشا الحرازي يبين أن الصحفيين باتوا هدفا للمليشيا. وأضاف: «إن استهداف مليشيا الحوثي الممنهج للصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية يهدف لبث الرعب في نفوسهم ومنعهم من أداء رسالتهم من المناطق المحررة»، مطالباً بموقف دولي واضح إزاء هذه الجريمة النكراء وكل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الصحفيين من قتل واختطاف وإخفاء قسري ونفي وتهجير ونهب للأموال والممتلكات.