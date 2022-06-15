شدد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان على ضرورة إجراء حوار شامل لا يستثني أحدا عدا حزب الرئيس السابق المعزول عمر البشير.

وقال البرهان خلال لقاء مع ضباط الجيش وقوات الدعم السريع اليوم (الربعاء): «لا مجال لعقد أي تحالف ثنائي مع أي جهة محددة».

ولفت إلى أن قيادة القوات المسلحة متمسكة بالحوار الشامل كمخرج وحيد يعبر بالبلاد في هذه الفترة الانتقالية ويفضي إلى تحقيق التوافق الوطني وصولا إلى مرحلة الانتخابات.

وجدد البرهان التأكيد على الاستمرار في جهود تطوير القدرات الدفاعية للقوات المسلحة للتصدي لأي محاولات تستهدف أمن البلاد واستقرارها.

وحذر الضباط من الالتفات للشائعات، مؤكدا أن المنظومة الأمنية غير قابلة للمزايدة على قوميتها أو وحدة مقاصدها وأهدافها الوطنية، وبأنها على قلب رجل واحد وقادرة على المضي في إجراءات تطويرها وهيكلتها على أسس علمية واضحة.