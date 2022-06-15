رصدت واشنطن اليوم (الأربعاء) مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن أحد أكبر الداعمين لتنظيم حزب الله اللبناني ويدعى محمد جعفر قصير، وفقاً لما أورده الحساب الرسمي لبرنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح البرنامج في تغريدات على «تويتر» أن قصير أحد أكبر الداعمين لتنظيم حزب الله ويعمل على تزويد التنظيم الإرهابي بالأسلحة والأموال، مبيناً أن قصير يساعد في تمويل تنظيم حزب الله الإرهابي من خلال عمليات التهريب والعمليات الإجرامية الأخرى.

وأشارت إلى أن جعفر يعمل مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في عمليات بيع النفط الإيراني وتنسيق تسليم الأموال والأسلحة من الحرس الثوري الإيراني إلى تنظيم حزب الله، محدداً رقماً للتواصل معه وتقديم المعلومات عن الإرهابي.

وكانت الخارجية الأمريكية صنفت حزب الله منظمة إرهابية عالمية في اكتوبر 2001.