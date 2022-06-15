ألقى جنود فرنسيون القبض على مسؤول كبير في تنظيم داعش في دولة مالي على المنطقة الحدودية مع دخول انسحابهم من هذا البلد مرحلته الأخيرة.

وذكرت هيئة الأركان الفرنسية اليوم (الأربعاء) أن جنودا فرنسيين اعتقلوا مسؤولا كبيرا في تنظيم داعش الإرهابي على المنطقة الحدودية في مالي مع دخول انسحابهم من هذا البلد المرحلة الأخيرة، مؤكدة أن عملية نفذتها قوة برخان أدت إلى القبض على أمية ولد البقاعي المسؤول الكبير تنظيم داعش في الصحراء الكبرى.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في فبراير الماضي أنه سيسحب قوات بلاده التي تقاتل الجماعات الإرهابية في مالي منذ 2013، حيث أصبح الوجود الفرنسي غير مرغوب به بشكل متزايد لدى حكومة مالي وشعبها في السنوات الأخيرة.

وكانت فرنسا أرسلت 5000 جندي إلى مالي في عام 2013، بناء على طلب من الحكومة المالية التي كانت تواجه تمردا مسلحاً.