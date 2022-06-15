توفي ثمانية أشخاص بينهم أربعة أطفال إثر اندلاع حريق في مطعم جنوب طهران يقع تحت الأرض ليل أمس (الثلاثاء)، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني اليوم (الأربعاء).

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن مسؤول جمعية الهلال الأحمر لمحافظة طهران شاهين فتحي قوله إن الضحايا قضوا جراء استنشاق دخان نتج عن حريق اندلع أثناء حفلة عيد ميلاد في بلدة أنديشه غرب العاصمة، موضحاً أن سبعة أشخاص توفوا في المكان، وطفل في الثالثة من عمره في المستشفى.

وأشار المدعي العام لمقاطعة شهريار حميد عسكري أن الضحايا أربعة أطفال وثلاث نساء كانوا يحضرون حفلة عيد ميلاد وقضوا اختناقاً إثر انتشار الدخان الغاز في المطعم الواقع تحت الأرض.