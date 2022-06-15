فيما أعربت 8 دول في مجلس الأمن الدولي عن قلقها إزاء الآثار الإنسانية الخطيرة لرفض مليشيا الحوثي فتح الطرقات ورفع الحصار عن تعز، أعلن الجيش اليمني الوطني ارتكاب المليشيا في محافظة تعز 2292 خرقاً للهدنة، وقتل 8 جنود وجرح 62 آخرين حتى يوم أمس (الثلاثاء).

وأوضح الجيش، في بيان له اليوم (الأربعاء)، أن الخروقات في المحافظة تنوعت بين الهجمات، ومحاولات تسلل إلى مواقع الجيش، وهجمات بطائرات مسيّرة، واستحداث مواقع وطرقات.

وطالبت الدول الـ8 (ألبانيا والبرازيل وأيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج والإمارات وبريطانيا) في بيان مشترك الليلة الماضية مليشيا الحوثي بالتصرف بمرونة وفتح الطرق الرئيسية على الفور، مرحبين بتمديد الهدنة.

وقال البيان: «ندرك أن الهدنة قد خففت بعض المعاناة الإنسانية التي يواجهها العديد من النساء والفتيات في اليمن، من خلال تحسين حرية حركة الأشخاص والبضائع، وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، لكننا نعرب عن القلق بشأن الأثر الإنساني الخطير لإغلاق الطرق المستمر حول تعز، وندعو الحوثيين إلى التصرف بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية على الفور».

ولفت إلى أن النساء والفتيات تضررن بشكل غير متناسب من أكثر من 7 سنوات من الصراع، ما أدى إلى تفاقم عدم المساواة التي تواجهها النساء والفتيات في البلاد.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغد دعا الحوثي للاستجابة دون تأخير لمقترحات الأمم المتحدة بشأن فتح طرق تعز المغلقة منذُ سبع سنوات وذلك في إحاطته إلى مجلس الأمن الليلة الماضية قائلاً: «بعد جولتين من المداولات الصريحة والبنَّاءة حول وجهات النظر والخيارات التي اقترحها كل جانب، قدَّمت للأطراف مقترحاً لفتح الطرق على مراحل تضمن فتح طريق رئيسي من مدينة تعز إلى منطقة الحوبان شرقي المدينة إضافة إلى طرق إضافية في تعز ومحافظات أخرى، وتضمَّن المقترح أيضاً عناصر لآلية تنفيذ والتزامات بسلامة المسافرين المدنيين ولقد شجعتني الاستجابة الإيجابية لحكومة اليمن تجاه مقترح الأمم المتحدة، إلا إنني ما زلت أنتظر الرد الحوثي.

واستعرض التحديات التي تواجه المدنيين والآثار الاقتصادية جراء الحصار الحوثي على تعز قائلاً: «شهدت بنفسي أثر هذه القيود المتشددة على إعاقة الاقتصاد وتدهور قدرة الحصول على الخدمات الصحية وتعريض المدنيين إلى الخطر في سفرهم؛ بسبب إغلاق الطرق الرئيسية إلى داخل المدينة وخارجها».

وأضاف: «بعد النقاشات البنَّاءة التي أجريتها في صنعاء في نهاية الأسبوع الماضي، أحثُّهم على الاستجابة الإيجابية دون تأخير لمقترح الأمم المتحدة بشأن فتح طرق تعز»، محذراً من هدم الهدنة في ظل هشاشتها والتأخير في تنفيذ بنودها في الأسابيع الماضية.