وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس (الثلاثاء)، إلى عاصمة جمهورية السنغال داكار في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله، وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج في جمهورية السنغال، عيساتا تال سال، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، وعدد من منسوبي السفارة.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان مع وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج، أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف الجوانب، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وذلك في مقر وزارة الخارجية السنغالية بالعاصمة داكار.

وجرى خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية السنغال، وقعها من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومن الجانب السنغالي وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج في جمهورية السنغال، عيساتا تال سال.

حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد النفيعي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.