كشف موقع «نافذة اليمن» الإخباري نقلاً عن مصادر يمنية عن تحركات مكثفة تقوم بها جماعة الحوثي الانقلابية لإقصاء العشرات من موظفي مطار العاصمة صنعاء واستبدالهم بعناصر موثوقة بالولاء والطاعة للجماعة، من أجل تشديد السرية والكتمان لضمان دخول وخروج خبراء إيرانيين ومن حزب الله إلى العاصمة، بشكل آمن وسري.

من جهة أخرى، شنت مليشيا جماعة الحوثي خلال الساعات الماضية أعنف هجوم على مواقع محررة غرب مدينة تعز في تحدٍ واضح وصريح للجهود الأممية وللضغط الدولي المطالب بإنهاء حصار المحافظة من قبل الجماعة ضمن اتفاق الهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل الماضي.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل للحوثيين بالقرب من جبل الوعش، للمرة الأولى منذ أشهر، حيث حاولت المليشيات التسلل والتوغل صوب مناطق محررة، إلا أن قوات الجيش تمكنت من رصد تحركات العناصر وإجبارها على التراجع.