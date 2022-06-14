اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تشكيل قوة إقليمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة إيران. وقال خلال حفل للجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، إن الشراكة والعلاقة العميقة مع شركائنا وحلفائنا الأمريكيين، والعلاقات التي بنيناها ونطورها في السنوات الأخيرة مع دول المنطقة عنصر أساسي لتفوق إسرائيل في المنطقة.وأضاف أنه في الأيام التي تغلق فيها إيران الكاميرات في المواقع النووية وتوسع عملياتها العدوانية في المنطقة، نضع القدرة والتعاون والتصميم على العمل لمنع تهديد للعالم والمنطقة ودولة إسرائيل.واعتبر غانتس أنه في الوقت الذي ترفض فيه إيران محاولات التوصل إلى اتفاق نووي معها وتستمر في عمليات التحدي، فإن المطلوب ليس فقط التعاون، ولكن هناك حاجة لبناء قوة مشتركة بقيادة الولايات المتحدة من شأنها تعزيز كل شركائها. نحن نعمل باستمرار من أجل ذلك، ومن أجل أمن مواطني إسرائيل.ودعت إسرائيل مرارا إلى وضع خطة «ب» لمواجهة إيران عسكريا في حال فشل التوصل إلى اتفاق سياسي معها لوقف برنامجها النووي.وتؤكد إسرائيل أن إيران باتت قريبة جدا من امتلاك ما يكفي من اليورانيوم لصناعة القنبلة النووية، داعية إلى تدشين تحالف يضم دولا عربية وغربية وإسرائيل بقيادة الولايات المتحدة لوضع حد للمساعي الإيرانية لامتلاك السلاح النووي ووقف العمليات العدوانية في المنطقة.