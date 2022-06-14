استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الثلاثاء)، الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أموس هوكشتاين، بعد تصاعد أزمة ملف الغاز البحري بين لبنان وإسرائيل.وأفادت قناة «الجديد» بأن عون قدم ردا شفهيا للوسيط الأمريكي، تضمن اقتراحا جديدا من لبنان بشأن الحدود.وبحسب ما ذكرت «الجديد»، أعرب هوكشتاين عن شكره لعون، موضحا أنه سينقل المقترح اللبناني الجديد إلى الجانب الإسرائيلي خلال الأيام القليلة القادمة.ونقلت القناة عن مصادر في قصر بعبدا الرئاسي بأن «الوسيط الأمريكي سينقل الاقتراح اللبناني إلى إسرائيل الأسبوع القادم، وسيعود مع الجواب إلى لبنان».وتوقفت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل منذ نحو سبعة أشهر، جراء سجالات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.وتبلغ المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل 860 كلم مربع، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وتعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.