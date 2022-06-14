دعت السعودية، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة استمرار وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال مناقشة تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة: إن تقارير الأمم المتحدة توثق بشكل مستمر معاناة الفلسطينيين والانتهاكات الصريحة التي يقترفها الاحتلال بحقهم.

ودعا إلى التصدي لأي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية والاستمرار في بناء المستوطنات والاستعمال المفرط للقوة، وهدم المنازل واعتماد سياسات الإغلاق التي قيدت حركة الفلسطينيين للوصول إلى العديد من الخدمات مثل الصحة والتعليم.