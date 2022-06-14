أعلنت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء) مقتل 125 شخصاً على الأقل في الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي في إقليم دارفور السوداني، وذلك عقب عودة دوامة العنف مجدداً، موضحة أن من بين القتلى أكثر من 100 من قبيلة القمر الأفريقية و25 عربياً.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة أكثر من 130 آخرين معظمهم من الأفارقة، مشيرة إلى أن 25 قرية على الأقل في منطقة كلبس تعرضت للهجوم والنهب والحرق، وأن ما لا يقل عن 50 ألف شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في غرب دارفور وولاية شمال دارفور المجاورة، التي انتقلت إليها الاشتباكات.

وكانت السفارة البريطانية في الخرطوم قد طالبت بالوقف الفوري للعنف في تلك المنطقة، مشددة على ضرورة الإسراع بالتوصل لاتفاق سياسي لحماية الأمن الغذائي والمدنيين وإرساء السلام في دارفور.