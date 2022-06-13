دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى السودان فولكر بيرتس، السلطات وقادة القبائل والتنظيمات المسلحة بإقليم دارفور إلى خفض التوتّر وضمان الحماية المدنيين.

وقال فولكر في تغريدة على تويتر اليوم (الاثنين): «لقد هالتني، مرةً أخرى، أعمال العنف في كلبس، غرب دارفور والتي أسفرت عن عدد مرتفع من الضحايا».

وأضاف «إنّ دائرة العنف المستمرة في دارفور غير مقبولة وتسلّط الضوء على الأسباب الجذرية الواجب معالجتها».

وأتت تصريحات فولكر بعد أن أكد زعيم من قبيلة القمر في دارفور اليوم (الاثنين)، مقتل 117 شخصاً من قبيلته في اشتباكات مستمرة منذ الأسبوع الماضي مع قبيلة الرزيقات، أدت إلى حرق 14 قرية كلياً.