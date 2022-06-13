قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم (الإثنين)، إن استقالة نواب الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر نافذة، وسيخلفهم الذين حلوا بعدهم في عدد الأصوات في الانتخابات.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي في عمّان: «تنتهي عضوية أي نائب من أعضاء مجلس النواب بشكل مباشر عند الاستقالة أو الوفاة أو المشاركة في عمل تنفيذي، وبالتالي فإن استقالة أعضاء الكتلة الصدرية، لا تحتاج إلى تصويت» في مجلس النواب العراقي.

وأوضح أن تصويت مجلس النواب على استقالة الأعضاء «يقتصر على ثلاث حالات فقط، الأولى الطعن في صحة العضوية، والثانية الإخلال الجسيم بقواعد السلوك الانتخابي، والثالثة تجاوز النائب حد الغيابات المسموح به»، مشيراً إلى أن هذه الحالات لا تنطبق على الاستقالات.