يواصل الجيش الروسي ضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بهدف تحرير أراضي دونباس، فيما تستمر القوات الأوكرانية في الدفاع المستميت بدعم مادي وعسكري من الغرب. وتدور معارك طاحنة في شرق أوكرانيا خصوصا في مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، وتحدث الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن «قتال شوارع».

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، تدمير مستودع للأسلحة الغربية في منطقة ترنوبيل الأوكرانية بصواريخ «كاليبر»، وإسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز سو-25 في خاركيف ودونيتسك. فيما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية تشن هجمات على سيفيرودونيتسك من دون أن تحقق نجاحا، وأن الجنود الأوكرانيين صدوا جيش موسكو بالقرب من فروبيفكا وميكولايفكا وفاسيفكا.

وقال حاكم منطقة لوغانسك إن أوكرانيا لا تزال تسيطر على مصنع «آزوت» للكيماويات في مدينة سيفيرودونتيسك، حيث يحتمي مئات المدنيين. وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الأوكراني «آزوت غير محاصر، والقتال يدور في الشوارع المجاورة للمصنع». وتوقع أن تبذل القوات الروسية أقصى جهودها وتحاول السيطرة على المدينة سواء اليوم أو غدا.

وتوقع مسؤول عسكري أمريكي كبير أن تسيطر روسيا على منطقة لوغانسك الأوكرانية بأكملها في غضون أسابيع قليلة. ولفت إلى أن مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيت-شانسك في لوغانسك قد تسقطان في غضون أسبوع، الأمر الذي يؤدي إلى سيطرة روسية على كل من لوغانسك ودونيتسك اللتين تشكلان معا منطقة دونباس.

وأفادت سلطات لوغانسك الانفصالية أن المدنيين بدأوا مغادرة أراضي مصنع «آزوت» الذي تحاصره القوات الروسية والقوات الرديفة لها في مدينة سيفيرودونيتسك. وأكد سفير لوغانسك الانفصالية لدى روسيا أن المدنيين عبروا الحاجز الذي لا يخضع لسيطرة المسلحين ونقلوا إلى مكان آمن، لافتا إلى أنه مع تضييق الحلقة المحيطة بالمسلحين سيتمكن المدنيون من مغادرة ملاجئهم.

من جهته، أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أن خبراء المتفجرات الروس طهروا 2988 هكتارا من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وقاموا بتعطيل أكثر من 18 ألف جهاز متفجر. ولفت إلى أن أكثر من 7500 شخص غادروا المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريات دونباس، على الرغم من الصعوبات التي خلقها الجانب الأوكراني.

وأفادت إدارة المخابرات العسكرية في وزارة الدفاع الأوكرانية بأن روسيا مازالت تتمتع بإمكانات كافية لشن حرب طويلة على بلادنا.

وقال الرئيس زيلينسكي إن القتال العنيف في الشوارع مستمر في سيفيرودونيتسك، لافتا استعادة القوات الأوكرانية مواقع مثل تافريسكي في منطقة خيرسون وفي منطقة زابوريجيا.

ودعا إلى ممارسة ضغط دولي لضمان أن ترفع روسيا حصارها عن الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، ما يسمح بتأمين الصادرات اللازمة لتجنيب العالم أزمة غذائية دولية.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين وعدت خلال زيارة مفاجئة لكييف (السبت) برد الأسبوع القادم بشأن ترشح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن المناقشات ستتيح لنا الانتهاء من تقييمنا بحلول نهاية الأسبوع القادم.