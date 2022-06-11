ناقش الاجتماع التنسيقي الثاني للجمعيات البرلمانية لمكافحة الإرهاب الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مدينة نابولي بإيطاليا، بمشاركة عدد كبير من المنظمات البرلمانية الإقليمية، المبادرات المشتركة لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف.

واستعرض الاجتماع النتائج الأولية للأنشطة والمبادرات التي أطلقها ونفذها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف بالتعاون مع الجمعيات البرلمانية في 2021، والربعين الأول والثاني من 2022.

وبحث الاجتماع آلية للتنسيق المؤسسي بين الجمعيات البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب، بحيث تنتظم في إطارها الاجتماعات التنسيقية القادمة، وتكون لها قواعد عمل منظِّمة.

جاء ذلك بمشاركة عضو البرلمان العربي ونائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب النائبة شادية الجمل.