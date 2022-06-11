أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (السبت) دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في مهمته الجسيمة لتحقيق مصالح الشعب اليمني والتوصل إلى حل سياسي عادل للأزمة اليمنية بما يضمن تحقيق السلام.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الجمهورية مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي: «إن موقف مصر ثابت تجاه الأزمة اليمنية وداعم للشرعية ووحدة الدولة واستقلالها وسلامة أراضيها ولكافة الجهود التي تصب لصالح الشعب اليمني»، مؤكداً دعمه الكامل للحوار الوطني في اليمن.

وأضاف الرئيس المصري: «لقد كانت اليمن دوما حاضرة زاهرة وبوابة كبرى من بوابات العروبة والحضارة الإنسانية ككل، وإننا على ثقة بأن اليمن سيتجاوز أزمته سريعا ويعود إلى موقعه الأساسي والطبيعي مستقرا وآمنا ومزدهراً»، موضحاً أن بلاده لن تدخر ما بوسعها لمساعدة اليمن وحريصة على تقديم أوجه الدعم المختلفة لليمنيين خصوصاً في مجال تدريب الكوادر البشرية، وتقديم المساعدات الطبية والغذائية.

وأشار إلى أن المناقشات مع المسؤول اليمني تناولت أيضا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خصوصاً في مجال تطوير البنية التحتية ومشاريع الطاقة، وتكثيف العمل المشترك لحماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والخليج العربي، لارتباط تلك المسألة بالأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

بدوره، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بوقوف مصر إلى جانب الشعب اليمني على كافة الأصعدة خلال سنوات الحرب التي فجرتها المليشيا الحوثية.

وأشار العليمي إلى أن استضافة مصر لأكثر من مليون يمني، سواء بالإقامة والاستقرار المؤقت بسبب ظروف الحرب أو العلاج والتعليم، يجسد مكانة العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين وصولا إلى المواقف الدبلوماسية المصرية الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية، المساندة لجهود استعادة الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، معربا عن أمله بأن تسهم الزيارة في الاستفادة من التنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التحديات المشتركة، والمخاطر التي تهدد أمن وسلامة الملاحة العالمية بين مضيق باب المندب وقناة السويس.