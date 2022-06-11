قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم (السبت) بإعدام نهرو عبد المنعم توفيق المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بمنطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت النيابة العامة أن المتهم كان منضما لجماعة إرهابية وله عداء للمسيحيين، وذلك من خلال نص اعترافاته، التي روى خلالها رحلة تطرفه، حيث أقر بعمله في عدد من الجماعات الإرهابية ومنها جماعة «الناجون من النار» أحد التيارات الإرهابية، التى يعود تاريخها إلى منتصف الثمانينات من القرن العشرين، وهي تتبنى فكرة أن المجتمع مستحق للموت أو القتل ما لم يتبع جماعته، مبينة أن المتهم اعترف أن هناك جماعات كثيرة حاولت ضمه إليها ومنها جماعة الإخوان الإرهابية ولكنه رفض ذلك.

كانت تحريات الأمن الوطني أكدت أن المتهم له علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية في فترة شبابه، وكان ملتزما معهم بتعليماتهم وسبق اعتقاله، موضحة أن المتهم كان يسير في الشوارع بصورة عشوائية، وكان يفترش الرصيف على شاطئ كورنيش البحر بالإسكندرية، وأقدم على طعن القمص خلال شهر أبريل الماضى بسلاح أبيض تحصل عليه من صناديق القمامة.