انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلا: «لم يرد أن يستمع لتحذيراتنا بشأن الغزو الروسي لبلاده». ولفت بايدن خلال حفل استقبال في لوس أنجليس لجمع الأموال للحزب الديمقراطي، مساء أمس (الجمعة)، إلى أن نظيره الأوكراني لم يُرِد سماع التحذيرات الأمريكية قبل غزو روسيا لبلاده، وفق تعبيره. وأضاف: «اعتقَد كثير من الناس أنني أبالغ عندما تحدثت عن هجوم روسي على أوكرانيا قبل أن يبدأ».

وأفاد أمام عدد من الصحفيين أن بلاده كان لديها معلومات في هذا الاتجاه.. بوتين كان في طريقه لعبور الحدود، ولم يكن هناك شك، لكن زيلينسكي لم يرغب في سماع ذلك.

وكانت الولايات المتحدة بدأت التحذير من استعدادات روسيا لدخول أراضي جارتها الغربية قبل أشهر عدة من إعلان الرئيس الروسي في 24 فبراير الماضي انطلاق ما وصفها بالعملية الخاصة لتحرير سكان إقليم دونباس.

إلا أن تلك التحذيرات الأمريكية قوبِلت حينها بالتشكيك وأثارت انتقادات مبطنة إلى حدٍّ ما من جانب بعض الحلفاء الأوروبيين.

وتأتي تصريحات بايدن في وقت تشهد أوكرانيا معارك عنيفة شرقاً، إذ تحاول القوات الروسية السيطرة على آخر المعاقل في لوغانسك لفرض قبضتها على دونباس وفتح ممر بري واسع بين الشرق وشبه جزيرة القرم جنوباً، ووسط مخاوف لدى بعض المسؤولين في كييف من أن يمل الغرب من دعم البلاد إذا طال القتال لأشهر أكثر، وهو الاحتمال الذي يتوقعه العديد من المراقبين.