أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن علاقة وشراكة مهمة جدّاً تربط الولايات المتحدة بالسعودية سواء في مجال مكافحة التطرف أو التعامل مع إيران. وقال في تصريحات صحفية مساء أمس (الجمعة): إن العلاقة مع المملكة مهمة للغاية أيضاً في حل الأزمة اليمنية.



وأفاد بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتخذت قراراً بأهمية إعادة تعزيز العلاقات مع السعودية للتأكيد بأنها تحقق المصالح المشتركة بين البلدين بشكل أفضل. واعتبر بلينكن أن اليمن بات الآن أمام فرصة حققية وإن هشة قليلاً؛ لإرساء سلام مستدام.

وكان بلينكن التقى قبل نحو أسبوعين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان؛ لبحث زيادة التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية. وناقشا التحدي الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني وسلوك طهران المزعزع للاستقرار في المنطقة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. وشكر الوزير الأمريكي نظيره السعودي على جهود المملكة في تعزيز وتمديد الهدنة في اليمن.