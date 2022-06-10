أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن إسرائيل قصفت مستودعات لمليشيات إيرانية بمنطقة مطار دمشق فجر اليوم (الجمعة).وكانت سورية أعلنت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات إسرائيلية جنوب العاصمة، ونجحت في إسقاط معظم الصواريخ.ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، عن مصدر عسكري قوله: «إنه في تمام الساعة 04:20 من فجر اليوم (الجمعة) نفذت إسرائيل عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب مدينة دمشق».وغالباً ما تستهدف إسرائيل المليشيات الإيرانية الموجودة في سورية، وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان عام 2020، 39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل المليشيات الإيرانية على الأراضي السورية.ونادراً ما تعترف إسرائيل بعملياتها في سورية ضد الوجود الإيراني، لكنها تعلن على لسان قادتها إنها لن تسمح بهذا التمدد على حدودها الشمالية.