اعتدنا على معرفة المسار النووي الإيراني من خلال التصريحات الإيرانية والإسرائيلية المتبادلة، خصوصاً إذا تم تغليفها بالتهديد والوعيد، هنا يمكن استشعار مسار مفاوضات هذا الملف مع الدول الغربية، ولعل الغليان الأخير بين تل أبيب وطهران يعكس حجم الانحدار في هذا الطريق.

بالأمس؛ هدد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري بتدمير مدينتي تل أبيب وحيفا إذا ارتكبت إسرائيل أي خطأ، فيما توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن يصدر مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية إشارة تحذير واضحة لنظام طهران ويوضح أنهم إذا واصلوا سياستهم النووية المتسمة بالتحدي فسوف يدفعون ثمناً باهظاً.

هذه التهديدات ليست للتفعيل على الإطلاق، خصوصا من الجانب الإيراني الذي يتخذ منها وسيلة للحشد ورفع التوتر الإقليمي، بينما من يعرف ويراقب إيران يعلم حجم الاستعراض لديها، بل تدك المواقع الإيرانية كل يوم داخل الأراضي السورية دون أدنى رد!؟. أما تل أبيب فتريد تخويف المجتمع الدولي وتصدير مخاوفها إلى العالم بخطورة المشروع النووي الإيراني، ومادامت المفاوضات لم تتوصل إلى أرضية مشتركة مع الدول الغربية فإن هذه التهديدات ستبقى ترسم العلاقة الإيرانية الإسرائيلية.

يكشف تقرير مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية فشل طهران في الوفاء بتعهداتها النووية، وتخطيها المعدلات المتفق عليها لتخصيب اليورانيوم، وأن كل ما يتم البحث من أجله مع الجانب الإيراني عبارة عن كسب للوقت ليس أكثر، وهذه لعبة تعتمد على أمرين المتغيرات السياسية في الولايات المتحدة بين إدارة جمهورية وديموقراطية، وعلى سياسة النفس الطويل التي تتقنها طهران على مدى سنوات من المواجهة النووية الدبلوماسية. وبالتالي فإن الخطر الإيراني في كل الأحوال قائم في المنطقة، إذ إنه ما من ضمانات حقيقية أن تلتزم إيران حتى في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي بقواعد حسن الجوار وعدم تصدير الإرهاب إلى الدول الإقليمية ودعم المنظمات الإرهابية، وغيرها من الملفات الإقليمية التي لم يبدأ البحث فيها، وبالتالي أية عملية تفاوضية حول البرنامج النووي الإيراني ما هي إلا كسب للوقت، حيث تريد طهران الوصول إلى نهاية الطريق ليكون التفاوض على برنامج نووي واقعي وليس مشروعاً.

أحد أبرز المشاكل في العملية التفاوضية بين الغرب وإيران، هي تكتيكات جو بايدن، الذي انقلب على إستراتيجية دونالد ترمب في الضغط على إيران إلى إستراتيجية الاحتواء لكن من دون تنازلات، ورأت إيران في هذا الأمر أنها بلا مكاسب وهذا ما دفعها للتشدد والتملص من كل الالتزامات، ومن هنا ظهر التأثير الإسرائيلي على المسار التفاوضي، إذ أدركت تل أبيب حجم الارتباك الأمريكي في الملف النووي، وذهبت لخطوات تصعيدية في سورية وحتى في الداخل الإيراني من عمليات اغتيال بغية تحويل الملف النووي إلى مواجهة إقليمية وهو المسار الذي تتجنبه أمريكا والدول الغربية، بينما تدفع به إسرائيل لحسم الملف، وعلى الرغم من التهديدات الإيرانية لتل أبيب إلا أنها لم تحرك ساكنا وبات هذا الأمر واضحا في السياسة الإيرانية المراوغة والكاذبة.

صحيح أن الملف النووي الإيراني مليء بالتعقيدات الشائكة والتداخلات، لكن في كل الأحوال يمكن القول إنه يعتمد على عدة نقاط وهي عامل أساسي في إنهاء الملف:

العامل الأول: وجود إدارة أمريكية مترددة، فلا هي قادرة على صياغة جديدة للاتفاق النووي ولا هي قادرة على إعادة اتفاق أوباما السابق.

العامل الثاني: ليست هناك ضمانات إقليمية ومصداقية من الجانب الإيراني الذي ما يزال حتى هذه اللحظة يعبث بالمنطقة من سورية إلى العراق ولبنان واليمن، وبالتالي هناك «صفر» مصداقية بالجانب الإيراني.

العامل الثالث: هو الرؤية الإسرائيلية للملف النووي الإيراني، حيث تعتقد تل أبيب أن إيران لا يمكن أن تتخلى عن الطموحات النووية وبالتالي يجب وأد هذا الطموح بالقوة واستهدافه عسكريا، عند ذلك يمكن الحديث عن نهاية المشروع النووي الإيراني.

هذه العوامل الثلاثة بالإضافة إلى تفاصيل تقنية وسياسية واقتصادية، من الخطوط العامة في الملف النووي الإيراني وعليه فإن إيران غير الموثوقة وأمريكا الضعيفة لا يمكن لهما أن تحسمان الملف النووي، ومن هنا يأتي دخول تل أبيب على الخط وبقوة والدفع باتجاه المواجهة العسكرية.