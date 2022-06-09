عاقبت محكمة جنايات الجيزة اليوم (الخميس) 18 متهماً إخوانياً ممن أعيد إجراءات محاكمتهم بالسجن المشدد 15 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ «فض اعتصام النهضة» وبراءة 5 متهمين آخرين.وكانت نيابة الجنايات أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التجمهر بهدف تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.وجاء في أمر إحالة المتهمين أنهم تولوا قيادة عصابة هاجمت مجاميع من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر شرق القاهرة في 30 يونيو عام 2013، وقاوموا رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميداني رابعة العدوية والنهضة بجوار جامعة القاهرة.