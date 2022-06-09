توعد رئيس الوفد الروسي المختص بالمسائل العسكرية في محادثات فيينا قسطنطين غافريلوف اليوم (الخميس) برد سريع في حال تعرضت بلاده لقصف باستخدام أسلحة بعيدة المدى، محذراً الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأوضح غافريلوف في تصريحات صحفية أن إمداد الدول الغربية أوكرانيا بمدافع الهاوتزر بعيدة المدى وأنظمة صاروخية من طراز (HIMARS) لا يهدد فقط أمن إقليم دونباس، بل روسيا نفسها، مبيناً أن بلاده أوضحت أنها إذا تعرضت للقصف باستخدام أنظمة أسلحة بعيدة المدى فسيكون ردها سريعا على مراكز اتخاذ القرارات.يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل توريد أنظمة (HIMARS)، وستحتوي الدفعة الأولى على 4 منظومات من هذا الطراز، إلا أن الرئيس الأميركي جو بايدن وفريقه أكدوا أنهم ما زالوا يدرسون إرسال أنظمة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، لكنهم لا يريدون استخدامها لشن هجمات داخل الأراضي الروسية.وكان حاكم منطقة لوغانسك سيرجي جايداي أكد أن قوات بلاده قادرة على تحرير المدينة التي تحولت إلى ماريوبول جديدة، إذا حصلت من الغرب على مدفعية بعيدة المدى، قائلاً: «نستطيع استعادة سيفيرودونيتسك خلال يومين أو ثلاثة فور حصولنا على أسلحة غربية بعيدة المدى».