أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس (الأربعاء)، أنّه اكتشف موقعاً استطلاعياً أمامياً جديداً لـ«حزب الله» على الحدود الجنوبية يعمل تحت غطاء جمعية «أخضر بلا حدود» التي تعمل في مجال البيئة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر «تويتر»، صورا جديدة توثق نشطاء «حزب الله» في الموقع بما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701.

وقال أدرعي: نكشف النقاب عن موقع استطلاع جديد أقامه «حزب الله» بهدف جمع الاستخبارات على الحدود تحت غطاء جمعية أخضر بلا حدود. في موقع الاستطلاع هذا، يعمل نشطاء «حزب الله» بغطاء على أنهم نشطاء الجمعية حيث تم توثيقهم ويتم كشف صورهم.

وأضاف: كما كشفنا سابقا فإن جمعية أخضر بلا حدود، تدعي العمل في مجال البيئة والحفاظ على الغابات في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل لكنها عمليا تشكل غطاءً لنشاطات «حزب الله» لا سيما من ناحية إقامة مواقع استطلاع بالقرب من الحدود الأمر الذي يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وفي السياق، قال قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلي: بالفترة الأخيرة ازدادت الأعمال لإقامة مواقع استطلاع أمامية لـ«حزب الله» على الحدود. نرصد نشطاء «حزب الله» بمنطقة السياج الحدودي. نعرفهم بالاسم من أين أتوا وأين يعملون. في نهاية المطاف سيدفعون الثمن، هم ومرسلوهم والقرية التي تسمح لهم باستخدامها قاعدة عسكرية للإرهاب.

وأضاف: سيواصل جيش الدفاع وقوات الأمن العمل وفق الحاجة للحفاظ على الأمن في المنطقة والتصدي لأية محاولة لانتهاك سيادة إسرائيل.