بعد أن تداولت وسائل إعلام إسرائيلية إشاعات عن وفاته، ظهر الرئيس الفلسطيني محمود عباس«أبو مازن» متحدثا عبر الهاتف إلى إحدى الفعاليات في رام الله اليوم (الأربعاء).

وأكد للمشاركين في مؤتمر «وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك» أن القدس ليست للبيع، وسنسقط كل المؤامرات التي تستهدف تصفية قضيتنا.

وقال عباس إن «جميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في عاصمة دولتنا القدس، هي فلسطينية». وأضاف: «لن نقبل بتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأقصى».

وأوضح أن «صراعنا مع الاحتلال صراع سياسي في أساسه، وليس صراعا ضد أمة بعينها.

وكانت شائعات ترددت مساء أمس (الثلاثاء) عبر وسائل إعلام عبرية عن وفاة الرئيس الفلسطيني 86 عاما، فيما نفت السلطة الفلسطينية الأمر.

وبدأت صباح اليوم فعاليات مؤتمر «وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك»، في مقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

ويتناول المؤتمر في جلساته التي تستمر يوما واحدا، ملفي توثيق الأملاك العربية في القدس، والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك، وذلك بحضور شخصيات عربية، ومجموعة من المؤرخين والباحثين من فلسطين والخارج، ودبلوماسيين، ورجال دين.