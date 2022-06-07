داهم فايروس كورونا وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على مائدة غداء مع نظيرها الباكستاني زرداري بوتو في مقر وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم (الثلاثاء).وقبيل اكتشاف الأمر، كانت السفارة الألمانية في باكستان تستعد لاستقبال الوزيرة، وكان كل شيء جاهزا؛ من كعك محلي الصنع ومشروبات باردة على الطاولات، وموظفو مكتب التأشيرات يترقبون الزيارة.وكانت بيربوك تتناول الغداء مع بوتو، بعد أن زرعت شجرة صغيرة جنبًا إلى جنب مع الوزير الباكستاني بدرجة حرارة تبلغ 40 درجة.وأفادت مصادر مقربة من الاجتماع بأنه وسط الغداء، لم تستطع الوزيرة تذوق أي شيء من الطعام، لذلك عرفت سريعا ماذا يمكن أن يعني ذلك؟، مضيفة أنها سارعت إلى إجراء اختبار كورونا، وجاءت النتيجة إيجابية.وقررت بيربوك إلغاء مواعيدها خلال الأيام الخمسة القادمة بما فيها لقاءات في أثينا وأنقرة وإسطنبول.وأوضحت المصادر أنه جرى إبلاغ جميع مرافقي الوزيرة وكان بعضهم على اتصال وثيق معها، وكذلك من تعاملوا معها في فندق الإقامة والخارجية الباكستانية.وأفادت الخارجية الألمانية في بيان لها بأنه كانت هناك حالة إصابة بفايروس كورونا في عائلة بيربوك (السبت) الماضي، إلا أنها لم تكن على اتصال مباشر بالحالة كثيرًا.