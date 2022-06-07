قضت محكمة أمن الدولة العليا «دائرة الإرهاب» بالفيوم اليوم (الثلاثاء) بمعاقبة 3 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالإعدام شنقا، ومعاقبة 20 متهماً آخرين بالسجن المؤبد، والسجن لمدة 10 سنوات لآخر لإدانتهم بارتكاب 18 جريمة إرهابية، من بينها محاولة اغتيال رئيس محكمة جنايات الفيوم السابق المستشار طارق أبو زيد، واغتيال أمناء وأفراد الشرطة، وإطلاق النيران على المنشآت الشرطية، وإعداد وزرع عبوات ناسفة ومتفجرات في مناطق حيوية، وإشاعة الرعب والبلبلة بين أوساط المواطنين، لإشاعة حالة من الإرهاب والفوضى بالبلاد لإسقاط مؤسسات الدولة.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2014م، عندما وجهت النيابة للمتهمين تهم أحياء الجهاز السري لتنظيم الإخوان الإرهابي، تحت مسمى «لجان العمليات النوعية» وتكليفه بتنفيذ وقائع الاغتيالات والأعمال العدائية ضد المخالفين، لتوجيهات التنظيم من الشخصيات العامة، والعاملين بالقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والقضاء، مستغلين في تنفيذ مخططاتهم عناصر التنظيم، والذين يتم تقسيمهم على هيئة خلايا عنقودية من خلال بعض المسميات لحركات تحمل طابع السرية لصعوبة كشف أعضائها وتوجهاتهم وانتماءاتهم.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهمين عقدوا عدة لقاءات، حضرها جميع عناصر التنظيم، وتم خلال اللقاءات الاتفاق والإعداد والتخطيط لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية بنطاق محافظة الفيوم، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة، وإحداث حالة من الفزع والفوضى، وزرع عبوة وتفجير عدة عبوات ناسفة أسفل أبراج الكهرباء، لإحداث حالة من البلبلة ضد النظام، نتيجة انقطاع التيار.