اقترح العراق على مصر والأردن توسيع قاعدة التعاون الأمني لمجابهة التحديات التي تواجهها الدول الثلاث ضمن الظروف الراهنة.واتفق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال اجتماعه اليوم (الإثنين) في بغداد بوزيري خارجية الأردن أسمن الصفدي ومصر سامح شكري على تعزيز التعاون الأمني والدفاعي المشترك ضد التنظيمات الإرهابية، والتأكيد على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الإطار بما يضمن توفير بيئة آمنة للازدهار الاقتصادي. واتفقت الدول الثلاث على تعزيز نتائج التنمية المستدامة بما يخدم شعوب دولهم وشعوب المنطقة.وأعرب الكاظمي خلال اللقاء عن اعتزاز العراق بالعلاقة مع البلدين وأهمية تطويرها في مختلف المجالات وكل ما يدعم أفق التنمية الاقتصادية، والازدهار، والأمن الغذائي المشترك. وأكد المجتمعون أهمية التعاون وتنسيق المواقف إقليمياً على مسار ترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة.وشدد الكاظمي على أهمية البناء على مقررات القمم التي جمعت قيادات البلدان الثلاثة، وآخرها القمة التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد، ما سيكون من شأنه تحقيق مستقبل أفضل للدول الثلاث.وكان وزيرا الخارجية المصري والأردني زارا بغداد اليوم للقاء عدد من القيادات وكبار المسؤولين، في ضوء التنسيق الدائم بين الدول الثلاث على كل المستويات.ولفت المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ إلى وجود حرص على دورية التنسيق والتشاور بين ⁧‫مصر‬⁩ والأردن‬⁩ والعراق‬⁩ حيال المُستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث تعزيز مجمل أُطر التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي، ودعمًا لاستقرار العراق وشعبه.وفي عمّان، أكد بيان صادر عن وزارة الخارجية أن الزيارة تأتي في سياق الحرص على استمرارية التنسيق والتشاور في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق.فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف وصول وزيري الخارجية في زيارة رسمية، حيث كان في استقبالهما وزير الخارجية فؤاد حسين. وأضاف البيان أن وزير الخارجية العراقي سيجري مع نظيريه الأردني والمصري مباحثات في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.يذكر أن الدول الثلاث عقدت عدة لقاءات سابقة على مستوى القادة ورؤساء الوزراء، أجريت خلالها مباحثات حول مشاريع الربط الكهربائي والتجارة البينية والمنطقة الاقتصادية المشتركة وتعزيز التكامل في الأمن الغذائي والدوائي، إضافة إلى فرص التعاون في الصناعة.