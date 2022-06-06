توجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم (الإثنين) إلى الكويت في جولة تستمر لبضعة أيام، وتشمل: البحرين وقطر والسعودية ومصر. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» فإن الجولة الخارجية ستركز على مستجدات الوضع وسبل حشد الدعم للإصلاحات الجارية في البلاد.وأفادت مصادر رئاسية لـ«عكاظ» بأن رئيس مجلس القيادة والوفد المرافق له سيناقش مع قادة الدول الخليجية والعربية جهود السلام والعراقيل الحوثية للهدنة والتحديات الاقتصادية والتنموية وآلية استيعاب تعهدات المانحين لليمن، موضحة أن العليمي يسعى لعقد مؤتمر دولي للمانحين لتوفير الدعم التنموي لبلاده.وذكرت المصادر أن العليمي سيتشاور مع قيادات دول مجلس التعاون الخليجي حول التحديات الأمنية المشتركة ونتائج الجهود الخليجية، والأممية والدولية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن في ظل استمرار تعنت المليشيا الحوثية.