أطاحت السلطات العراقية بـ 6 قيادات إرهابية من تنظيم «داعش» خلال عمليات أمنية متفرقة. وأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول بأنه من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة والجهد المُشترك قبض على قيادات إرهابية تنتمي لعصابات «داعش».

وكشف في بيان له اليوم (الإثنين) هوية القيادات المقبوض عليها وهم: الإرهابي المُكنى أبومحمد ويعمل حاليًا إداريا مسؤولا عن ملف القتلى، الإرهـابي (م.ع) وهو على رأس الأسماء المطلوبة للأجهزة الأمنية ويشغل منصبا مهما جدا في عصابات داعش في أربيل، معاون الأمير العسكري لقاطع الفلاحات-الفلوجة الإرهـابي المُكنى أبوآية في أربيل، «مسؤول أوكار ما يُعرف بقاطع زوبع - ولاية الجنوب الإرهابي المُكنى أبوأمجد في مُحافظة السُليمانية».

ومن بين المقبوض عليهم أيضا الإرهابي أبوفهد وهو عُنصر اشترك بتنفيذ الهجمات على الأجهزة الأمنية والمواطنين في شمال مُحافظة بابل، وقبض عليه في السُليمانية، والإرهابي (ر.ر) وكان يعمل في معسكرات ما تُعرف بولاية الفلوجة.

ولفت البيان إلى أن النجاحات والعمليات المشتركة المُتحققة والثقة المُتبادلة بين أجهزتنا الأمنية أتت من عمل إداري حثيث استند إلى دعم القائد العام للقوات المُسلحة للجهود المبذولة في مُكافحة فلول الإرهـاب.