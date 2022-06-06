هز انفجار مولد كهربائي العاصمة اللبنانية، ما أدى إلى نشوب حريق، فيما لا تزال المدينة تعاني من صدمة انفجار هائل في مرفأ بيروت قبل عامين. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أعمدة دخان شوهدت بشكل كثيف في منطقة قصقص في بيروت.

وقال مصدر في الدفاع المدني اللبناني: «إن حريقا نتج عن انفجار قارورة غاز كبيرة تابعة لأحد الأفران في المنطقة، وامتدت النيران لتصل إلى خزان مخصص للمازوت ما أدى إلى انفجار مولد كهربائي».

وفيما لم تسجل إصابات بشرية، هرع الدفاع المدني لإخماد الحريق، وما زالت الجهود مستمرة. وطالبت السلطات أهالي المنطقة بالابتعاد عن المكان.

ولايزال لبنان يعيش تحت صدمة انفجار هائل في مرفأ بيروت خلف نحو 200 قتيل وأكثر من 6 آلاف جريح وأتى على نصف المدينة في شهر أغسطس من العام 2020.