يصوّت حزب المحافظين اليوم (الإثنين)، على سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدما أطلق 54 نائبا من حزبه الخطوة في أعقاب سلسلة فضائح، فيما اعتبر ناطق باسمه أن التصويت سيمثّل فرصة لـ«طي الصفحة». وقال رئيس «لجنة 1922» المسؤولة عن التنظيم في حزب المحافظين جراهام برادي: إنه «تم تجاوز عتبة 15% من الفريق البرلماني الساعي للتصويت على الثقة في زعيم الحزب بناء على القواعد القائمة، ستعقد جلسة التصويت بين الساعة 18.00 و20.00 (17.00 و19.00 ت غ) اليوم». وقال ناطق باسم «داونينج ستريت»، إن التصويت سيمثّل فرصة لجونسون «لطي الصفحة والمضي قدما» للتركيز على قضايا أخرى. ووفق قواعد حزب المحافظين، فلا يعرف عدد أعضاء الحزب الذين دعوا رسميا إلى تنحي رئيس الوزراء سوى رئيس لجنة 1922 الرئيسية جراهام برادي. وكان جونسون قال في أكثر من مناسبة إنه لن يستقيل غير أن المطالبات تتزايد بشكل مستمر منذ أن نشر تحقيقا داخليا الشهر الماضي بشأن إقامته حفلات بمقر الحكومة في داوننج ستريت خلال جائحة كورونا ضاربا بعرض الحائط القيود المرتبطة بها لمكافحته، فيما أطلق عليها فضيجة «بارتي جيت».