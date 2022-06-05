قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنّ حصة بلاده من مياه نهر النيل البالغة نحو 55 مليار متر مكعب لم تتغير رغم زيادة عدد السكان، مؤكدا أن مصر لن تدخل في صراعات مع الدول لتزويدها.

وأضاف السيسي خلال انعقاد المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول في القاهرة اليوم (الأحد)، إن مصر ستكون من أوائل الدول في العالم التي تعظم وتقوم بتدوير موارد المياه لصالح شعبها، لافتا إلى أن الإمكانيات والقدرات الموجودة في مصر متاحة للدول الإفريقية وباقي الدول، واعتبر أن إفريقيا سوق واعدة لشركات الأدوية.

وأفاد السيسي بأن الاستقرار والأمن أول خطوة في بناء التنمية الحقيقية، معلناً تقديم 30 مليون جرعة تطعيم ضد فايروس كورونا.