غداة اختتام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أول تدريبات مشتركة بينهما منذ 4 سنوات شاركت فيها حاملة طائرات أمريكية، أطلقت كوريا الشمالية، اليوم (الأحد)، 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة في سول بأن الصواريخ أُطلقت من منطقة سونان في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية، ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن مصدر حكومي قوله: إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ.

ووصف رئيس الوزراء الياباني إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ بأنه أمر لا يمكن التسامح معه، وجاء الإطلاق عقب زيارة إلى سول قام بها المسؤول الأمريكي المعني بشؤون كوريا الشمالية سونغ كيم، الذي غادر أمس (السبت).

والتقى الممثل الخاص للولايات المتحدة نظيريه الكوري الجنوبي كيم جون والياباني فوناكوشي تاكيهيرو للتحضير لجميع الحالات الطارئة، وسط مؤشرات أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية للمرة الأولى منذ عام 2017.

وقال سونغ كيم إن واشنطن أوضحت بجلاء لبيونغ يانغ أنها منفتحة على الدبلوماسية، لافتا إلى أنه على استعداد لمناقشة البنود التي تهم كوريا الشمالية، مثل تخفيف العقوبات.

وأجرت كوريا الشمالية في الأسابيع القليلة الماضية تجارب صاروخية عدة شملت إطلاق أكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارات.

وكانت آخر تجارب كوريا الشمالية في 25 مايو الماضي عندما أطلقت 3 صواريخ بعد أن اختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن رحلته إلى آسيا، إذ وافق على إجراءات جديدة لردع الدولة المسلحة نوويا.