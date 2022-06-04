دخلت عزة السروجي التاريخ الأسترالي من أوسع أبوابه، بعد أن أدت اليمين الدستورية لتكون أول وزيرة مسلمة في تاريخ البلاد. وظهرت الوزيرة المصرية الأصل والمولودة في مدينة الإسكندرية في 29 مارس 1967 أثناء حلف اليمين وزيرة للشباب في حكومة حزب العمال الجديدة وبيدها نسخة من المصحف. وعقب أداء اليمين، نهض رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز مصافحاً الوزيرة ومقدماً التهنئة لها في مشهد وصف بأنه «تاريخي ومميز».

السروجي مصرية الملامح بامتياز، تعرف في أستراليا باسم «آنا علي»، وتعد أول وزيرة مسلمة في تاريخ أستراليا المقيم فيها أكثر من 620 ألف مسلم ومهاجر.

وتضم حكومة ألبانيز 23 وزيراً بينهم 10 نساء، مقارنة بـ7 نساء في حكومة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون الليبرالية.

وعلى الرغم أن السروجي وافدة جديدة على حزب العمال الأسترالي، إلا أنها أثبتت في غضون سنوات قليلة جدارتها وحنكتها السياسية. وتشغل عضوية مجلس النواب عن حزب العمال منذ انتخابات 2016، وتمثل ناخبي منطقة كوان في غرب البلاد. وتحمل شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة إديث كوان بأستراليا، كما درست الفنون في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وبحسب وسائل إعلام أسترالية، فإن السروجي تعد واحدة من أفضل السياسيين الذين يمكنهم الاستجابة بشكل صحيح للتحديات التي أحدثها واقع التنوع في المجتمع الأسترالي، خصوصاً في الـ50 عاماً الماضية. الوزيرة عزة أم لولدين آدم وكريم من زوج مصري.