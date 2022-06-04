كشف رئيس وفد الحكومة اليمنية لمفاوضات تعز عبدالكريم شبيان تأجيل مفاوضات فتح الطرق في تعز التي كانت مقررة اليوم السبت إلى الأحد لتأخر وصول وفد الحوثي إلى العاصمة الأردنية عمان.

وقال شيبان في تصريحات لـ«عكاظ» اليوم (السبت): «نحن جاهزون ومستعدون وليس لدينا ما نتحفظ عليه، رؤيتنا واضحة وإنسانية، هي فك الحصار عن المدنيين، وأنهاء الخروقات والقصف العشوائي والقنص للأحياء السكنية؛ التزاماً بالهدنة. وكنا أبلغنا بأن المفاوضات الثانية ستبدأ اليوم السبت، لكن في وقت متأخر طلب منا عقد اجتماع مع المبعوث الأممي وأبلغنا بالتأجيل ليوم الأحد».

وأشار إلى أن المفاوضات ستركز على فك الحصار عن تعز وفتح الطرق الرئيسية وفقاً للرؤية التي قدمناها، إضافة إلى الخروقات، وليس أمام الحوثي إلا تنفيذ الالتزامات ورفع الحصار عن مدينة تعز، ونحن متفائلون بالوصول إلى نتائج إيجابية.

وكان مجلس الأمن قد أعرب عن قلقه من الأثر الإنساني الخطير لاستمرار إغلاق الطرق حول تعز، داعياً مليشيا الحوثي للتصرف بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية على الفور.

وأشاد المجلس في بيان أمس بتمديد الهدنة في يونيو، ومرونة الحكومة اليمنية في تمكين دخول سفن الوقود إلى الحديدة، وتمكين الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان وصنعاء والقاهرة، مثنياً على دعم الشركاء الإقليميين.