كشف مسؤولون أمريكيون أن الرئيس جو بايدن أجل زيارته إلى الشرق الأوسط التي كانت متوقعة نهاية الشهر الجاري إلى شهر يوليو القادم. وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، اليوم (السبت)، إن زيارة بايدن المخططة إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية في وقت لاحق من هذا الشهر جرى تأجيلها إلى يوليو.

وأفادوا بأن البيت الأبيض يخطط الآن للقيام برحلة أوسع إلى الشرق الأوسط الشهر القادم. وأضاف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للشبكة: «نحن نعمل على رحلة إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي، نحن نعمل على تأكيد التواريخ. عندما يكون لدينا شيء نعلن عنه، فسنقوم بذلك». وأضاف المسؤولون أن التواريخ لا تزال في حالة تغير مستمر ويمكن أن تتغير مرة أخرى.

وكان من المتوقع أن تتم زيارتا السعودية وإسرائيل في رحلة بايدن المقررة مسبقاً إلى ألمانيا وإسبانيا هذا الشهر، إلا أنه لم يتضح على الفور سبب التأجيل، بحسب ما أوردت الشبكة الأمريكية. ورفض البيت الأبيض التعليق على مسار الجولة الخارجية لبايدن بشكل رسمي.

وكان بايدن أعلن، أمس (الجمعة)، أنه قد يزور السعودية قريباً ضمن جولة بالشرق الأوسط.

وقال في تصريحات صحفية: «لست أعلم بدقة موعد زيارتي. هناك إمكانية أن التقي الإسرائيليين ومسؤولين في بعض الدول العربية». وأكد أن السعودية ستكون ضمن الجولة إذا قمت بها، ولكن ليس لدي خطط مباشرة حتى الآن.