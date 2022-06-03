يدرس البيت الأبيض الخطط النهائية لإمكانية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية، ضمن جولة خارجية للرئيس الأمريكي تشمل أوروبا وإسرائيل.ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن مصدر في البيت الأبيض، الخميس، أن بايدن يخطط لزيارة الرياض الشهر الجاري في مسعى لتعزيز العلاقة الإستراتيجية بين البلدين. وأفاد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الخطة النهائية لزيارة بايدن وتفاصيل مواعيد الزيارة «لم يتم الانتهاء منها بعد».وأشار المصدر إلى إمكانية أن يلتقي بايدن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال جولته المرتقبة إلى الشرق الأوسط في يونيو الجاري. ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من الجانب الأمريكي أو السعودي حول موعد الزيارة المرتقبة.من جهة أخرى، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تمديد الهدنة في اليمن إلى شهرين إضافيين.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال الإيجاز الصحفي اليومي: «لم تكن هذه الهدنة لتتحقق لولا الدبلوماسية التعاونية من جميع أنحاء المنطقة، وعلى وجه التحديد قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده في المساعدة على توطيد الهدنة».