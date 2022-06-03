حمّلت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي مسؤولية تعثر استئناف مفاوضات فتح المعابر والطرقات في تعز برعاية الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية. وقال رئيس فريق التفاوض الحكومي عبدالكريم شيبان، في بيان صحفي اليوم (الجمعة) إن فريقه متواجد في عمان، مؤكدا أن استمرار غياب وفد الطرف الآخر منذ أيام يعرقل سير المفاوضات التي أعرب عن أمله في أن تنتهي بالاستجابة بفتح الطرقات الرئيسية خصوصا طريق الحوبان - مدينة تعز. وأفاد رئيس فريق التفاوض الحكومي بالتزامه بالبحث عن كل السبل لإنهاء حصار مليشيا الحوثي لمدينة تعز، ووضع العالم أمام حقيقة الطرف المعرقل لاتفاق الهدنة واستمرار معاناة الشعب اليمني. وأضاف: «نحن نتفاعل بكل إيجابية من أجل وضع العالم كله أمام حقيقة الحصار، وحقيقة من يقوم به، ويعرقل تنفيذه بكل الوسائل». وأكد أن استمرار غياب وفد الطرف الآخر (في إشارة إلى وفد المليشيا) منذ أيام يعرقل سير المفاوضات.ولفت شيبان إلى أن هذا الغياب يأتي رغم انتهاء الفترة الأولى للهدنة والتمديد لها، وتنفيذ الحكومة التزاماتها بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، إلا أننا نجد أن الحوثيين لم يوفوا بالتزاماتهم بفتح الطرق الرئيسية إلى مدينة تعز وتوريد المبالغ المحصلة من ميناء الحديدة للبنك المركزي لسداد رواتب الموظفين في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم.